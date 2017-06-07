В Баку сын начальника полиции совершил ДТП: Есть пострадавшие – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-07 09:50 | www.oxu.az | 2

В результате ДТП в Хазарском районе Баку пострадали два человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 26-летний Али Гаджиев, управляя автомобилем марки Hyundai, превысил разрешенную скорость на Зыхской дороге и потерял управление. В результате автомобиль сошел с дороги и перевернулся.

Водитель Али Гаджиев и 31-летний пассажир Шамиль Насруллаев получили травмы и были доставлены в больницу. Автомобиль подвергся деформации.

Сообщается, что Али Гаджиев – сын начальника одного из районных отделений полиции Этибара Гаджиева.

По факту ведется расследование.

Э.А.