Пострадавшие от пожара в бакинском общежитии будут обеспечены временным жильем - вице-премьер (ФОТО)

2017-06-07 16:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Семьи, пострадавшие от пожара в общежитии, расположенном в Ясамальском районе Баку, будут обеспечены временным жильем.

Об этом в среду сказал прибывший на место происшествия вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

Отметим, что сегодня утром в расположенном на улице Шарифзаде в Ясамальском районе столицы общежитии, в котором обосновались вынужденные переселенцы, произошел сильный пожар, охвативший большую часть здания. Никто из жильцов не пострадал.

На встрече с жильцами общежития председатель Госкомитета сказал, что уже дал соответствующие указания в связи с временным размещением семей, пострадавших от пожара.

«В настоящее время в министерстве по чрезвычайным ситуациям ведется расследование по факту, выясняются причины пожара. Сейчас мы ищем квартиры для временного размещения семей, пострадавших от пожара. Сегодня эти семьи будут обеспечены временным жильем. До тех пор, пока общежитие не будет отремонтировано, они будут оставаться на этих квартирах», - сказал Гасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)