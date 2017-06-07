Теракты в Иране доказали беспочвенность обвинений страны в террористической угрозе миру - эксперт

2017-06-07 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Произошедшие в Иране трагические события еще раз доказали, что недавние высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что Иран является террористический угрозой для мира, беспочвенны, сказал Trend научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

«Еще один момент, на который следует обратить внимание: несмотря на то, что до этого момента терактов в стране не происходило и службы безопасности страны достаточно эффективно работали, сегодня Иран оказался под ударом», - сказал Притчин.

По его словам, сегодня Иран находится в опасной ситуации и с точки зрения терроризма, и с точки зрения глобального противостояния, которое разворачивается на Ближнем Востоке.

Можно прогнозировать, что в самое ближайшее время правительством Ирана будет принят серьезный пакет антитеррористических мер, сказал Притчин, добавив, что сложно прогнозировать, какими будут внешнеполитические действия Ирана.

Сегодня несколько вооруженных людей напали на здание парламента Ирана и на мавзолей имама Хомейни в Тегеране. В ходе атаки погибли по меньшей мере двенадцать человек, 39 получили ранения. Шесть террористов были ликвидированы силами безопасности.

(Автор: Эльмира Таривердиева)