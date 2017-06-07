Путин: Никто бы не пережил войну между США и Россией – ВИДЕО

2017-06-07 10:03 | www.oxu.az | 2

«Масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не смог бы пережить никто».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну для серии интервью с российским лидером.

Стоун спросил у Путина, смогли бы США, по мнению главы России, победить в вооруженном конфликте двух стран.

«Я думаю, что никто бы не пережил», - сказал Путин.

Президент России также отметил на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост главы США Дональда Трампа надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», - ответил Путин.

В ноябре 2014 года Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине. По его словам, он хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Первая серия фильма выйдет 12 июня. Всего будет четыре части. В отрывках, которые публиковал Стоун, Путин рассказывает о своей системе охраны, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Н.О.