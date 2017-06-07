Исполнительница хита "Папито-Чоколата" и Самира Эфенди представили клип " TocaMe" (ФОТО)

2017-06-07 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная румынская певица Seeya и азербайджанская исполнительница Самира Эфенди (EFENDI) представили новый клип на испанском языке TocaMe, сообщил Trend Life продюсер и автор проекта Идрис Джафаров. Клип снят Tommo Production в Бухаресте (Румынии) и представлен в социальных сетях и на YouTube канале. В работе приняли участие модельер- дизайнер AIWA и видеограф Рамин Джафаров.

Песня "Папито-Чоколата" популярной румынской исполнительницы SEEYA - один из самых узнаваемых хитов во всем мире, который набрал на официальном канале в YouTube около 100 млн. просмотров. В 2016 году она выступила с концертом в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)