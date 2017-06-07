Меркель назвала главные вызовы, стоящие перед Евросоюзом

2017-06-07 16:51 | www.trend.az | 2

Крупные вызовы стоят перед Европейским союзом, они связаны не только с переговорами по Brexit, но и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Мы едины во мнении, что ЕС стоит перед крупными вызовами, которые связаны не только с тем, что мы должны вести переговоры о Brexit с Великобританией, но и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении", — сказала Меркель в среду.