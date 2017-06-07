Pegasus : Ankara ile Bakü arasında da doğrudan uçuş başlatma izni almak için çalışıyoruz

2017-06-07 17:07 | www.trend.az | 0

Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan bizim için her zaman önemli ve çok değer verdiğimiz bir pazar olmuştur. Ülkelerimizin arasındaki iş, ticaret, turizm ve kültürel ilişkilerin gücüne ve uzun vadeli potansiyeline inanıyoruz.

Bu nedenle neredeyse 5 yıldır, ana üssümüz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bakü’ye direkt seferler düzenlemek için izin bekliyoruz. Ancak ülkelerimiz arasında aynı rotada yalnızca bir taşıyıcıya izin veren ikili anlaşma nedeniyle, her ne kadar çok istesek ve hazır olsak da, bugüne kadar uçuşlarımızı başlatamadık. Bu rotayı İstanbul’dan işletme talebimiz ve arzumuz hâlâ devam ediyor.

İki ülke arasındaki ticari İlişkiler değerlendirildiğinde bölgeye daha fazla sefer olması ve bu çerçevede hattın rekabete açılması gerektiğine inanıyoruz. Süreci, daha fazla uçuş ve hava yolunun sunulmasına izin verecek ve ticaret ve turizm ilişkilerimizin potansiyelini tam olarak yerine getirmeye hizmet edecek daha liberal bir Hava Hizmetleri Anlaşması gerekliliğine inancımızla yakından takip ediyoruz.

Geçen yıl, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin önemini bilerek Azerbaycan'daki güzergah genişletme planlarımızın ilk adımı olarak Gabala'ya uçmaya başladık. Nİtekim, yüksek havaalanı maliyetleri ve misafirlerin Bakü'ye uçmayı tercih etmesi sebebiyle, bu hattımız iyi performans gösteremedi ve ticari sebeplerden kaynaklı olarak Gabala rotamızı kapatmak zorunda kaldık.

Azerbaycan ile ilgili ileriye dönük umut verici planlarımız var; Haziran ayından itibaren Pegasus olarak başkentimiz Ankara’da da operasyonlarımızı artıracağız. Pegasus Hava Yolları olarak Türk sivil havacılığını daha da ileri taşıyabilmek için, İstanbul’u tamamlayacak yeni hub’lar yaratabilmenin ve farklı pazarlara açılabilmenin önemine inanıyoruz. Bu kapsamda Ankara’da gelişmeye ve yatırım yapmaya devam ederken, Ankara ile Bakü arasında da doğrudan uçuş başlatma izni almak için çalışıyoruz.

Ankara-Bakü direkt seferlerimizi başlatmak için Türk Sivil Havacılık Otoritesi'nden izinlerimizi aldık şimdi Azerbaycan Sivil Havacılık Otoritesi'nden gelecek izinleri bekliyoruz. Planımız; izinlerimizin tamalanması halinde bu yaz Ankara-Bakü uçuşlarımızı başlatmak ve Bakü'yü Ankara üzerinden gerçekleştirdiğimiz direct seferler ile Türkiye ve Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 20’den fazla noktaya bağlamak olacak.