Аллахшукюр Пашазаде уволил религиозного деятеля, нарушившего Фетву в связи с месяцем Рамазан

2017-06-07 15:30 | www.apa.az | 2

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде наказал религиозного деятеля, нарушившего Фетву в связи с месяцем Рамазан.

Как сообщили АПА в УМК, за грубое нарушение фетвы Совета газиев от 24.05.2017 года священнослужитель мечети села Гобуустю Агдашского района Мамедов Нурмухаммед Расул оглу по приказу руководства управления освобожден от занимаемой должности.