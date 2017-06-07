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Аллахшукюр Пашазаде уволил религиозного деятеля, нарушившего Фетву в связи с месяцем Рамазан

2017-06-07 15:30 | www.apa.az | 2

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде наказал религиозного деятеля, нарушившего Фетву в связи с месяцем Рамазан.

Как сообщили АПА в УМК, за грубое нарушение фетвы Совета газиев от 24.05.2017 года священнослужитель мечети села Гобуустю Агдашского района Мамедов Нурмухаммед Расул оглу по приказу руководства управления освобожден от занимаемой должности. 

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