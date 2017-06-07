На суде по делу Акифа Човдарова показания дал Хилал Асадов

2017-06-07 15:58 | www.apa.az | 4

В Сабунчинском районном суде продолжился процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления энергетики и безопасности на транспорте упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе, возглавляемом председателем Бакинского военного суда Габибом Гасановым, показания дал Хилал Асадов. После процесса Х.Асадов отказался говорить с журналистами.

После процесса адвокат А.Човдарова Садиг Расулов заявил журналистам, что Х.Асадов подтвердил определенную часть своих показаний. Он сказал, в связи с тем, что стали известны некоторые моменты по делу владельцев рынка «8-й километр» Джафара Сеидова и братьев они были вынуждены приостановить расследование по их делу. А.Човдаров подтвердил его слова. Адвокат не сказал, с чем связан этот вопрос.

Другой адвокат А.Човдарова Камандар Насибов отметил, что Х.Асадов не вспомнил свои показания, данные во время следствия: «По противоречиям в его показаниях мы можем сказать, что во время дачи показаний на следствии он был без очков и подписал документ, не прочитав его».

Х.Асадов в показаниях также отметил, что рынок «8-й километр» купил не он, а его тесть.

Отметим, в показаниях предварительному следствию Х.Асадов сказал, что начал работу в МНБ в 2004 году. Сначала он работал консультантом управления по борьбе с организованной преступностью. Через три месяца он был назначен начальником Антитеррористического центра МНБ. После 2005 года Эльдар Махмудов назначил Хилала Асадова своим заместителем.

В своих показаниях Хилал Асадов отмечает, что по устному распоряжению Эльдара Махмудова в 2005-2009 годах он курировал работу Антитеррористического центра, а с 2011 года — Главного управления контрразведки. По его словам, он докладывал Эльдару Махмудову о мерах, принятых в рамках деятельности управления и центра, которыми он руководил.

В обвинительном акте указано, что бывший заместитель министра дал показания по эпизоду присвоения сотрудниками МНБ рынка фруктов и овощей, известного среди населения как рынок «8-й километр».



Х.Асадов в своих показаниях сказал, что не знает уроженцев Джалилабадского района, братьев Сафаровых Салмана, Джафара, Сафара и Гахрамана, проходящих по данному делу в качестве потерпевших, никогда не видел их:



«Я знал, что они близкие знакомые бывшего министра экономического развития Фархада Алиева. В 2005 году Акиф Човдаров пришел ко мне и сказал, что некий Чингиз Асадов жалуется на братьев Сафаровых. Чингиз Асадов заявлял, что братья Сафаровы силой отобрали у него в 2002 году рынок по адресу улица Нахчыванского, 50. Ему угрожали, похитили его брата. Тогда я узнал, что братья Сафаровы близкие знакомые и односельчане экс-министра Фархада Алиева. В то время Фархада Алиева только арестовали, продолжалось следствие по его делу».

В своих показаниях Хилал Асадов сказал, что братья Сафаровы признались Акифу Човдарову в содеянном: «Тогда Акиф Човдаров был начальником 1-го отдела 1-го управления Антитеррористического центра. Он доложил мне о работе, которую провел. Човдаров допросил братьев Сафаровых. Они признались в содеянном. У Чингиза Асадова не было намерения официально пожаловаться и арестовать братьев Сафаровых. Он всего лишь хотел вернуть рынок. Обо всем этом я доложил Эльдару Махмудову. Министр поручил серьезно расследовать этот вопрос».



Бывший замминистра сказал, что спустя некоторое время братья Сафаровы и Чингиз Асадов пришли к согласию: «В кабинете Акифа Човдарова один из братьев Сафаровых договорился с Чингизом Асадовым вернуть рынок. Я не знал ни Чингиза, ни братьев Сафаровых. В связи с этим вопросом Човдаров ежедневно докладывал мне, после чего мне стало ясно, что после выплаты определенной суммы братья Сафаровы снова продали рынок Чингизу Асадову. После решения этих вопросов рынок был возвращен Чингизу».

Хилал Асадов отметил, что спустя 2-3 недели после этих разговоров, Чингиз Асадов захотел продать рынок: «Акиф позвонил и сообщил мне об этом. Я сказал Човдарову, что обязательно доложу об этом Эльдару Махмудову. Я пошел к министру, сообщил ему об этом. Эльдар Махмудов сказал, что через несколько дней даст ответ. Спустя 2 дня министр дал свое согласие. Все дела были поручены Човдарову. Чтобы и у меня была доля, я предложил своему тестю Энверу Мамедову купить половину рынка. Решение о другой половине Човдаров должен был принять сам. Я передал своему тестю 70 тысяч долларов США, остальную часть денег он доложил сам. Моя роль в покупке рынка заключалась в том, что я только отдал деньги Энверу Мамедову. Вся документация была произведена моим тестем и Акифом Човдаровым. Рынок был продан близкому человеку моего тестя и Акифа Човдарова Эльшану Гусейнову. Каждый из них имел 50% доли рынка. В настоящий момент рынком управляет Эльшан Гусейнов. В 2012 году тесть продал свою долю моей жене Нушабе. Купля-продажа, переоформление были произведены в 2005-2006 годах. В этом я не участвовал. Каждый месяц Энвер Мамедов отдавал Нушабе 15-20 тысяч долларов».

Ответив на вопросы следователей, Хилал Асадов сказал, что он не был в курсе того, что Акиф Човдаров купил рынок силой.

Хилал Асадов добавил, что в настоящий момент 50% рынка принадлежат его жене Нушабе Асадовой, остальные 50% - дочери Акифа Човдарова Аиде Гасымовой.

Напомним, Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 (незаконное лишение человека свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2 (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия), Салим Мамедов – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Акиф Алиев – 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3, Орхан Османов – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 .

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым: Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.