Саркози: Макрон – это я, только лучше

2017-06-07 10:24 | www.oxu.az | 2

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что новый глава страны Эммануэль Макрон по сравнению с ним «лучше».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на газету Canard Enchaine, номер которой поступит в продажу в среду, 7 июня.

«С возрастом я стал скромен: Макрон – это я, только лучше», - цитирует Саркози телеканал.

«Этот парень невероятен! Он выполняет безупречную (работу – ред.). Если он не совершит ошибок, которые сделал я, он далеко пойдет, мы не сможем его остановить», - также заявил Саркози.

Во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Тем не менее, он не разделял проект Макрона.

Напомним, партия Макрона лидирует в преддверии первого тура парламентских выборов. Выборы в парламент Франции состоятся 11 и 18 июня.

Н.О.