Турция и Иран нуждаются в больших консультациях – глава МИД Ирана

2017-06-07 16:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Учитывая последние события в регионе, Турция и Иран нуждаются в больших консультациях, сказал турецким журналистам глава МИД Ирана Джавад Зариф который в среду прибыл в Анкару.

Зариф отметил, что террористические атаки в Тегеране еще больше усилят позицию Ирана в борьбе с терроризмом.

По его словам, произошедшее в регионе вызывает озабоченность.

Сегодня глава МИД Ирана прибыл в Анкару, где встретится с президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках визита Иран и Турция обсудят катарский кризис и другие региональные вопросы.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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