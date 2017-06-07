Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море - ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 17:08 | www.apa.az | 3

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого находились более 100 человек, обнаружены в море.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель власти Мьянмы.

«Некоторое время назад спасатели обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой», — сказал он.

Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет исчез с радаров, находясь над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

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15:27

В Мьянме с радаров пропал военный самолет.

Как сообщает АПА со ссылкой на портал AirLive, на борту находятся 116 человек.

Информацию подтвердили глава армии страны и в аэропорту.

Подробности уточняются.