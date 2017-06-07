Украинцы смогут ездить в Швейцарию без виз с 11 июня

2017-06-07 17:21 | www.apa.az | 3

Безвизовый режим для украинцев со Швейцарией вступит в силу с 11 июня 2017 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт президента Украины, сегодня Петр Порошенко принял руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинцев вместе с Европейским Союзом.

«Стороны также обсудили вопросы ускорения возвращения Украины замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях»,- говорится в сообщении.