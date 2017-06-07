Эрдоган: ООН не может решить нагорно-карабахский конфликт

2017-06-07 11:12 | www.oxu.az | 2

ООН уже как 22 года не может решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении на 10-м традиционном ифтаре для послов, организованном правящей Партией справедливости и развития (AKP), председателем которой он является.

«В Совете Безопасности ООН есть 5 постоянных членов. Многие страны ожидают изменений в этом направлении. Решение всех проблем зависит от фраз вышедших из уст 5-и государств. Удалось ли им решить проблемы в Сирии, Ираке? Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не решается уже 22 года. Не могут решить. Потому что если один из них скажет «нет» вопрос не будет решен», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Н.О.

