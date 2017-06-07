Жители Лерика остались без света из-за погодных условий

2017-06-07 11:23 | www.oxu.az | 4

Из-за сильного ветра и ливня в Лерикском районе возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, молния ударила в трансформатор мощностью 3510 киловольт на подстанции, обеспечивающей район электроэнергией. По этой причина подача электроэнергии в район была прервана. Кроме того, в некоторых местах района выпал град, который нанес ущерб посевам зерновых и плодовым деревьям.

A.M.