Банк ВТБ (Азербайджан) повышает коэффициент адекватности капитала

2017-06-07 17:25 | www.apa.az | 4

Банк ВТБ (Азербайджан), который входит в группу ВТБ, опубликовал значения норматива достаточности капитала 1 и 2 порядка, а также сумму совокупного капитала по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Как передает АПА-Экономикс, данные значения составили 22,07%, 37,8%, и 51,06 млн. манатов, при нормативных значениях 5%, 10%, и 50 млн. манатов соответственно. В 2016 году в рамках стратегии развития акционерами банка было осуществлено выделение дополнительных средств.

В соответствии с опубликованной отчетностью уровень достаточности капитала в первой половине 2017 года вырос. Выполнение нормативов стало возможно благодаря поддержке головного банка ВТБ, который в 2016 году предоставил банку ВТБ (Азербайджан) дополнительное финансирование в размере свыше 141,8 млн манат в рамках Соглашения достигнутого между группой ВТБ и Палатой по надзору на финансовых рынках.