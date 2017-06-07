С сегодняшнего дня владельцев незастрахованных автомобилей будут штрафовать

2017-06-07 11:28 | www.oxu.az | 3

Предупреждение Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, сделанное неделю назад, с сегодняшнего дня вступает в силу.

Как передает Oxu.Az, владельцы автомобилей, у которых отсутствует полис обязательного страхования, будут оштрафованы.

Отметим, что согласно статье 469.3 Кодекса административных правонарушений, за использование автотранспортных средств без обязательного страхования для физических лиц полагается штраф в размере 50 манатов, для юридических лиц – 300 манатов.

З.Г.

