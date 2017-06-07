Третья атака в Тегеране: Взрыв в метро

2017-06-07 11:32 | www.oxu.az | 2

В Тегеране произошёл взрыв на станции метро «Имам Хомейни».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщают иранские СМИ.

Информации о пострадавших или погибших в результате произошедшего пока нет.

Это уже третий инцидент в иранской столице за сегодня. Ранее несколько вооружённых мужчин ворвались в парламент страны, открыли стрельбу и взяли нескольких заложников. Раненный при атаке на парламент Ирана сотрудник безопасности скончался. В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию. Вооруженное нападение было также совершено на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана, в результате которого, по последним данным, один человек погиб, еще пятеро ранены.

Н.О.