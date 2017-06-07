Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

2017-06-07 17:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани.

«Нас глубоко опечалило и возмутило известие о человеческих жертвах и раненых в результате террористических актов, совершенных в Тегеране. Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм превратился в страшное зло для всего мира, важность ведения совместной последовательной борьбы со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому иранскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!», - говорится в послании главы государства.