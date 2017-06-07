Все больше русских едут в Азербайджан

2017-06-07 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Девять климатических поясов, уникальное Каспийское море с волшебными пляжами, древнейшая культура и восхитительная восточная кухня, лыжные курорты, не уступающие европейским, единственная в своем роде лечебная нефть Нафталана – перечислять можно еще долго, но лучше приехать и увидеть, а также, конечно, попробовать все самому. Что и делают уже сотни тысяч туристов со всего мира и ставят своему отдыху самую высокую оценку – об этом говорят верхние строчки различных туристических рейтингов. Не отстает от них и статистика. Пробу пера в новом жанре – первый шопинг-фестиваль в Баку – посетило более 250 тысяч человек!

Зато в чем Азербайджан признан всемирно высококлассным профессионалом с огромным опытом, так это в организации мероприятий. Событийный календарь Азербайджана никому не даст заскучать: буквально пару недель назад, в мае, Баку принимал IV Исламские игры солидарности, а в июне город уже ожидают Гран-при гонок Формулы 1. Между ними – уличные фестивали, проведенные с настоящим восточным размахом.

«Азербайджан очень стремительно развивается и, что мне особенно нравится, успешно развивает новые направления – только закончился шопинг-фестиваль, а уже за ним проводят фестиваль еды, - прокомментировал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. – А гостеприимство азербайджанцев поистине легендарно. Думаю, в этом убедились многие россияне, и, безусловно, они не раз еще вернутся в прекрасный Азербайджан».

Уличные фестивали собирают сотни тысяч посетителей, и люди приходят на них без страха - в Азербайджанской Республике много лет сохраняется стабильная социально-политическая обстановка, в то время, как на некогда привычных направлениях есть угроза, что отдых будет испорчен известием об очередном теракте. Ну и какой праздник без восточного стола! Кстати, здесь даже запатентовали бренд «Азербайджанский завтрак». Ну и вместо сувениров многие везут домой сладости, варенье, гранаты.

Стоит также упомянуть роскошные пляжи, которые ничем не хуже турецких или итальянских, но гораздо ближе. И скоро их количество будет увеличено – в стране принят план развития пляжного туризма до 2020 года. К услугам любителей спокойного отдыха так же придутся по нраву чудодейственные азербайджанские здравницы: что такое нафталанская нефть – знают во всем мире.

И конечно, отдельно стоит отметить, что российскому туристу в Азербайджане будет еще более комфортно, чем любому другому. Ведь наши страны сохраняют дружеские отношения на протяжении всей своей истории. В Азербайджане много русскоговорящих, так что проблема общения отсутствует как таковая.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан