Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

2017-06-07 17:26 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент, известие о человеческих жертвах и раненых в результате совершенного в Тегеране террористического акта крайне опечалило и возмутило нас.

Это кровавое событие еще раз подтвердило важность совместной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, который превратился в страшную беду для всего мира.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!».

Отметим, в результате совершенных сегодня в парламенте Ирана и в мавзолее Хомейни вооруженных нападений 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.