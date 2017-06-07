Студентам, которые будут принимать участие на выпускных экзаменах 17 июня, выдаются пропускные листы

2017-06-07 17:54 | www.apa.az | 4

17 июня будут проведены выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных школ Баку, Сумгаита, Абшерона и Нахчывана, военных лицеев, а также учащихся, проходящих обучение на английском языке.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, с сегодняшнего дня началась выдача «Пропускных листов». Студенты могут распечатать свои «Пропускные листы» посредством сайта https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov. Учебные заведения могут распечатать «Пропускные листы» детей, которые учатся в них.

Ученики, у которых на удостоверении личности нет фотографии, могут распечатать свои «Пропускные листы» по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov.