Уникальное предложение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

2017-06-07 11:50 | www.oxu.az | 2

Expressbank ставит перед собой цель предоставлять услуги высокого качества на выгодных условиях не только частным, но и корпоративным клиентам. Принимая во внимание желания и предпочтения клиентов, Expressbank проводит очередную кампанию, в рамках которой юридические лица и частные предприниматели смогут бесплатно воспользоваться определенными услугами. По условиям акции, корпоративные клиенты получат возможность воспользоваться нижеследующими льготами и предложениями по более чем 10-ти банковским услугам:

Зарплатные проекты – Бесплатно

Выдача бизнес-карт – Бесплатно

Установка POS-терминалов – Бесплатно

Конвертация валюты – Бесплатно

Открытие счета – Бесплатно

В дополнение ко всему этому банковская комиссия в 0% при осуществлении операций по обналичиванию денежных средств в течение месяца, открытию счета, получению выписки со счета, обналичиванию денежных средств посредством POS- терминалов, осуществлению переводов с фонда заработной платы создает все условия корпоративным клиентам для более эффективного пользования финансовыми ресурсами.

Акция действительна до 15.06.2017. Следует отметить, что в рамках кампании юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим кредит в банке, частично будут предоставлены определенные льготы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook: www.facebook.com/Expressbank.

Л.А.