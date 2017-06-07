Меркель призвала сохранить диалог с Турцией

2017-06-07 17:28 | www.trend.az | 3

Диалог с Турцией необходимо продолжать, вопрос о выводе немецких военнослужащих с авиабазы "Инджирлик" не означает, что общая ситуация в отношениях ухудшилась, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Мы должны сохранять диалог с Турцией", — сказала Меркель, добавив, что "можно сконцентрироваться на других пунктах, есть много сложных вопросов, но я не вижу в этом шаге (выводе контингента с "Инджирлика") ситуацию, что отношения ухудшаются".

По словам канцлера, "есть целый ряд общих интересов с Турцией, кроме того, тесные экономические связи", а также ситуация с беженцами, поэтому "нить диалога очень важна".

Ранее телеканал N24 со ссылкой на агентство DPA сообщил, что правительство ФРГ приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик".