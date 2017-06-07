Azercell Plus: Дополнительные услуги, создающие новые возможности

2017-06-07 17:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор Azercell Telekom, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, представил своим абонентам очередную новую услугу, чтобы сделать их повседневную жизнь более комфортной и полноценной.

Новая услуга под названием Azercell Plus объединяет в себе дополнительные услуги, которые отвечают ежедневным требованиям абонентов. Все представленные услуги собраны вместе и разделены на разные категории для удобства пользователей. Так, Azercell Plus позволяет в любое время и в любом месте слушать музыку, читать книги на разных языках, смотреть видео, обеспечивать защиту мобильных устройств, контролировать время, которое дети проводят в интернете. Это далеко не полный список возможностей, предоставляемых данной услугой.

Абоненты Azercell, желающие воспользоваться всеми преимуществами Azercell Plus могут посетить сайт www.azercell.com/plus, выбрать желаемую услугу или приложение из указанного списка различных категорий, и с легкостью установить его на свое устройство. Список услуг и приложений, включенных в Azercell Plus, постоянно расширяется.

Следует отметить, что услуга Azercell Plus стала доступна для всех абонентов с 07.06.2017 г. Дополнительную информацию об услуге можете получить на сайте www.azercell.com/plus

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.