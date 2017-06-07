Министр обороны Азербайджана побывал в Учебном центре ВВС

2017-06-07 17:55 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с пилотами и техническим составом, ознакомился с подготовкой специалистов в учебном центре, осмотрел аэродромно-техническое оборудование, тренажерные и симуляционные классы.

Министр обороны поставил задачи командованию Военно-воздушных сил по проведению учебно-тренировочной подготовки с применением современного оборудования и повышению летной квалификации составов.