Азербайджанских звезд ждет "ЖАРА"

2017-06-07 17:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены имена азербайджанских артистов, которые примут участие в международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017" в столице Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля. Это - заслуженная артистка Азербайджана, звезда эстрады Ройя Айхан, победительница "Евровидения-2011" Нигяр Джамал, популярные исполнители Мири Юсиф, Азад Шабанов, Рауф Ахмедов, Эмилия Ягубова, Айсель Мамедова.

Отметим, что фестиваль "ЖАРА-2017" обещает стать небывалым по своему масштабу и количеству звездных участников. В день открытия фестиваля, 27 июля, состоится гала-концерт, в котором примут участие EMIN, Вера Брежнева, Григорий Лепс, группа Serebro, Алексей Воробьёв, LOBODA, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Валерия и другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Ирины Дубцовой, Николая Баскова, Славы, Глюкозы и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, группа A'Studio и другие.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Сергея Лазарева, Димы Билана, Наргиз, Александра Панайотова, Лолиты и многих других.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)