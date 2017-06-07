Банк ВТБ (Азербайджан) увеличивает уровень достаточности капитала

2017-06-07 17:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения, достигнутого между группой ВТБ и Палатой по надзору на финансовых рынках Азербайджана, ВТБ предоставил дочернему банку в Азербайджане дополнительное финансирование в размере свыше 141,8 миллиона манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

"Благодаря поддержке головного банка ВТБ, который в 2016 году предоставил банку ВТБ (Азербайджан) допфинансирование, стало возможно выполнение нормативов достаточности капитала", - сказано в сообщении.

В результате уровень достаточности капитала первого и второго порядка, а также сумма совокупного капитала по состоянию на первое апреля 2017 года составили 22,07 процента, 37,8 процента и 51,06 миллиона манатов, при нормативных значениях пять процентов, 10 процентов и 50 миллионов манатов соответственно.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7022 AZN/USD.