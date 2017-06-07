На ремонт аварийных зданий в Лянкяране выделено 7,5 млн. манатов

2017-06-07 18:24 | www.apa.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капремонту и реконструкции многоквартирных зданий в городе Лянкяран.

Как передает АПА-Экономикс, для осуществления капитального ремонта и реконструкционных работ в 13 многоквартирных зданиях, находящихся в аварийном состоянии, из Резервного фонда президента Исполнительной власти Лянкяранского района выделено 7,5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.