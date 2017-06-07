Банкам дали время до 15 июня

2017-06-07 12:22 | www.oxu.az | 2

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана провела встречи с руководителями некоторых компаний и аудиторских компаний.

Как сообщили Oxu.Az в палате, на встрече обсуждались причины, по которым некоторые банки не представили свои отчеты в предусмотренный законодательством срок, и пути выхода из этой ситуации. Банкам поручено до 15 июня 2017 года опубликовать свои аудиторские отчеты.

Отметим, что согласно требованиям закона «О банках», банки не позднее чем в течение пяти месяцев по окончании финансового года, должны опубликовать финансовые отчеты по результатам внешнего аудита на своих официальных интернет-страницах и в средствах массовой информации.

13 из 31 действующих в Азербайджане коммерческих банков пока еще не разместили аудиторские отчеты за 2016 год на своих официальных интернет-страницах.

Л.А.

