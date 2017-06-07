В США издали книгу, изобличающую армянское лобби – ФОТО

2017-06-07 12:29 | www.oxu.az | 2

Американский журналист Рауль Лоури Контрерас написал книгу, разоблачающую деятельность армянское лобби США, его анти-азербайджанскую и анти-турецкую направленность.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в книге «Армянское лобби и внешняя политика США» (the Armenian Lobby & U.S. Foreign Policy), изданной в Калифорнии издательством «Berkeley Press», на основе неоспоримых фактов и конкретных документов говорится о коварных действиях армянского лобби на протяжении многих лет, грязных финансовых играх и проблемах, которые все это создает во внешней политике США.



Читатель сначала знакомится с армянскими лоббистскими организациями, играющими достаточно активную роль во внешней политике США. Со ссылкой на надежные источники представлена подробная информация о направлении деятельности каждой из этих организаций, сферах их общественно-политического влияния. Затем говорится о проведенных этими организациями для достижения своих грязных целей в различных штатах и на федеральном уровне провокационных действиях, на которые были потрачены большие средства, а также о негативном влиянии этих действий на внешнеполитические интересы США. В богатой фактами книге автор демонстрирует истинную сущность многих вопросов, начиная от претензий по поводу т.н. «геноцида армян» до «907-й поправки» в связи с Азербайджаном, от анти-азербайджанских и анти-турецких резолюций, признанных на федеральном уровне и на уровне штатов, до подозрительных избирательных кампаний, говорится о многих напряженных общественно-политических процессах, протекавших в недалеком прошлом.



Читателю становится ясно, что играющие на протяжении многих лет роль рупора армянского лобби и их интересов конгрессмены Франк Паллоне, Адам Шиф, Роберт Долд, Бред Шерман, сенаторы Барбара Боксер и Боб Менендез, а также многие другие законодатели за конкретную мзду охотно выполняли любой армянский заказ, направленный против интересов Азербайджана и Турции. Кроме того, автор рассказал о провокационных действиях проармянских законодателей в Сенате и Ассамблее Калифорнии.



К примеру, внимательные читатели хорошо помнят, что еще в 2010 году, когда был поднят вопрос о назначении на пост посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы, армянское лобби всеми силами пыталось не допустить этого. Одним из покровителей этой группы скандалистов в сенате США был сенатор Боб Менендез. Из приведенных в книге Р. Л. Контерарса фактов, становится ясно, что это было не случайно. В результате профессионального исследования в книге отмечается, что, начиная с 2005-2006 годов, Б. Менендез в разные времена тесно контактировал с армянским лобби. В течение этого периода он получил 250 тысяч долларов США от вышеупомянутых армянских структур и отдельных армянских доноров. Коллега Б. Менендеза из Калифорнии Барбара Боксер ничуть не отстает от него в своих проармянских симпатиях. Она также была одной из тех, кто занял жесткую позицию в отношении М. Брайзы. Р. Л. Контерарс говорит, что в разное время Б Боксер получила от армянских доноров 115 тысяч долларов США. В 2010 году, когда выдвигалась кандидатура М. Брайзы, она получила от армян 75 тысяч долларов США. Автор отмечает, несмотря на то, что назначение на эту должность М. Брайзы было бы правильным с точки зрения интересов США, в результате особой «активности» сенаторов Б. Менендеза и Б. Боксер, преследующих личные интересы и связанных обязательствами с армянскими донорами, Сенат США отклонил его кандидатуру.



Другой пример в книге раскрывает еще более интересный факт. Выяснилось, что в 2014 году в результате активности спикера Ассамблеи штата Калифорния Джона Переса в указанной структуре была принята антиазербайджанская резолюция AJR №32. В принятии этого решения первостепенную роль сыграли финансовые средства армянского лобби и корысть Дж. Переса. Так, точными фактами Р. Л. Контрерас показывает в своей книге, что за 11 дней до принятия Ассамблеей штата 8 мая 2014 года этой резолюции, предполагающей оказание поддержки сепаратистскому режиму «НКР», - 27 апреля армянское лобби организовало в Лос-Анджелесе банкет для Дж. Переса.



Кроме того, в книге говорится о финансах, которые с большой щедростью были выделены представителями армянского лобби конгрессменам Ф.Паллоне, Ф.Шифу и Б.Шерману, известным на протяжении многих лет своей резкой враждебностью и предвзятой деятельностью в отношении Азербайджана и Турции. Автор, ссылаясь на конкретные источники, доказывает, что до сегодняшнего дня под предлогом поддержки избирательным кампаниям Ф.Паллоне получил 600 тысяч, А.Шиф 365 тысяч, Б.Шерман 80 тысяч долларов от армянских лоббистских организаций.



В книге нашли место подобные этому десятки разоблачающих фактов. Кроме того, Р.Л.Контрерас говорит, что проводимая Арменией внешняя политика в корне противоречит интересам США. Автор пишет, что оказание рядом политиков и законодателей Соединенных Штатов поддержки Армении под влиянием, давлением и угрозой армянского лобби непонятно, даже неприемлемо. В то же время, Р.Л.Контрерас подчеркивает, что в Армении, можно сказать каждый день грубо нарушаются права и свободы простых граждан, коррумпированное правительство Армении растоптало все демократические ценности, в связи с чем автор приводит конкретные примеры.



Одним из факторов, повышающих доверие к книге, является тот, что издательством в книге опубликован финансовый отчет о средствах, которые вышеназванные проармянские конгрессмены и сенаторы в разные годы получали от армянских лоббистов, а также от отдельных армянских доноров. (https://issuu.com/berkeleypress/docs/armenian_lobbycontributionspdf https://issuu.com/berkeleypress/docs/armenian_lobbycontributionspdf).



Книга уже поступила в продажу в известном интернет-магазине «Амазон». Заказать книгу можно, перейдя по следующей ссылке https://goo.gl/nhk13K https://goo.gl/nhk13K.

Н.О.

