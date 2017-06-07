Присоединение Индии и Пакистана окажет противоречивое влияние на ШОС - эксперт

2017-06-07 17:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) окажет на эту организацию противоречивое влияние, считает старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа американского Института Хадсона Ричард Вейц.

«Расширение ШОС может усилить эту организацию, увеличив ее коллективные ресурсы (население, совокупный ВВП и т. д.), но оно также может ослабить ее внутреннюю сплоченность из-за хорошо заметных различий между новыми членами, усиливая разногласия, которые уже имеются в ШОС», - сказал Вейц Trend в среду.

Индия и Пакистан, как ожидается, станут полноправными членами ШОС в рамках Саммита ШОС в Астане 8-9 июня.

Говоря о перспективах присоединения к ШОС Ирана, который неоднократно заявлял о своей заинтересованности в членстве в этой организации, аналитик отметил, что, возможно, они ухудшились из-за того, что администрация Дональда Трампа настаивает на более жесткой линии в отношении Ирана.

«Члены ШОС не хотят настраивать против себя нового президента США», - сказал Вейц.

По его словам, в частности, Россия скорее всего больше бы хотела членства Ирана в ШОС, если бы президентом США стала Хиллари Клинтон.

Говоря о причинах заинтересованности в присоединении к ШОС со стороны Индии, Пакистана и Ирана, эксперт отметил, что полноправное членство в этой организации даст им больше влияния и доступа в ее рамках и во всей Евразии по сравнению с их нынешнем статусом наблюдателей.

«Эти три государства стремятся укрепить связи со странами, входящими в ШОС, и членство в этой организации может этому способствовать», - сказал Вейц.

Членами ШОС в настоящее время являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателей обладают Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия и Пакистан. Партнерами по диалогу ШОС выступают Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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