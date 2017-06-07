Российские дети приготовили азербайджанский "Гранатовый браслет" (ФОТО)

2017-06-07 17:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В лагере «Солнечный» Красноярска прошло мероприятие, посвященное культуре и традициям Азербайджана, организованное Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края и организацией "Корпорация детства", сообщили Trend Life организаторы.

День Азербайджана в детском лагере начался с круглого стола с участием зампредседателя Азербайджанской НКА Саадет Гараевой, председателя АМОР Красноярского края Кямрана Рустамзаде и художественного руководителя ансамбля «Одлар Юрду» Агиля Джафарова. В ходе интересной беседы детям рассказали об одном из самых известных азербайджанских праздников - Новруз и Праздник граната. В этот день ребят ожидало много сюрпризов. Сразу после круглого стола участники мероприятия посетили мастер-классы. Пока парней обучали азербайджанским и кавказским танцам, девчонки готовили салат «Гранатовый браслет» и учились мастерству рисования хной. Ребята с удовольствием насладились кулинарным шедевром и поделились новыми полученными знаниями о культуре и традициях Азербайджана.