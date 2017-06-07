Лидер Молдовы направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

2017-06-07 18:43 | www.apa.az | 2

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Мне доставляет особое удовольствие поздравить Вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, подтвердив тем самым существование между нашими народами теплых и дружественных отношений.

Отрадно отметить, что за этот период современной истории мы смогли достичь хорошего уровня в развитии политического диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей, а также в усилении взаимодействия между нашими государствами в рамках международных организаций.

Убежден, что общими усилиями мы сможем достичь новых ощутимых результатов в контексте продвижения конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши государства направлениям, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Надеюсь, уважаемый господин Президент, на скорую встречу с Вами в Баку и прошу принять заверения в моем глубоком уважении».