Завершилась смена места работы учителей внутри одного района и города

2017-06-07 18:46 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Министерстве образования, начавшийся 26 мая процесс смены места работы проводился путем использования программного обеспечения.

Отмечается, что в результате смена места работы учителей внутри одного района (города) с учетом всех параметров прозрачного и социального статуса 650 учителей получили назначения на места, которые они указали в своих электронных заявлениях. Информация в связи с этим отправлена на «Личную страницу» учителей.

В министерстве сообщили, что в программном обеспечении каждый кандидат должен вести заметки в связи со своим социальным статусом и, обосновав смену места работы соответствующими документами, обратиться с электронным заявлением в Министерство образования.

8-12 июня смена места работы учителей из одного района (города) в другой город (район) будет осуществляться с помощью программного обеспечения с учетом социального статуса учителей.