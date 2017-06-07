Еще одна азербайджанская СК получила лицензию на обязательное страхование пассажиров

2017-06-07 18:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания (СК) Qala Insurance получила лицензию на оказание услуг по обязательному личному страхованию пассажиров от аварии, говорится в информации на сайте Бюро обязательного страхования (ISB).

Тем самым, число СК, оказывающих услуги по данному виду страхования в Азербайджане, достигло трех. Кроме Qala Insurance, услуги по обязательному личному страхованию пассажиров оказывают также PASHA Insurance и Silk Way Insurance.

Ранее Qala Insurance (прежнее название Chartis Azerbaijan) была дочерним предприятием международной страховой корпорации American International Group, Inc. (AIG Inc.). В сентябре 2015 года азербайджанская перестраховочная компания AzRe выкупила Chartis Azerbaijan за 6,5 миллиона манатов.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана за январь-апрель 2017 года, сборы компании составили 2,93 миллиона манатов, при выплатах в 15,86 тысячи манатов.

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)