В Баку начался прием в I класс детей, не прошедших дошкольную подготовку

2017-06-07 18:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах при Управлении образования Баку началась электронная регистрация детей, не обучающихся в государственных дошкольных группах, которым исполнится шесть лет с 16 сентября по 31 декабря этого года, для участия в конкурсе по приему в первый класс.

Регистрация одаренных детей для участия в конкурсе проводится на сайте mektebeqebul.edu.az

Начавшаяся 7 июня регистрация продлится до 20 июня.

Конкурс по приему в первый класс одаренных детей будет проводиться с 20 июня в бакинской средней школе № 42.

Пройдя регистрацию на сайте mektebeqebul.edu.az, родители смогут заполнить информацию о ребенке и распечатать пропускной лист на конкурс, в котором будет указаны дата и время приглашения ребенка на конкурс.

Для детей, посещавших дошкольные группы государственных общеобразовательных школ, родители должны распечатать соответствующий сертификат с сайта mektebeqebul.edu.az, а также выбрать школу.

Одаренные дети, успешно окончившие дошкольные группы и получившие сертификат, будут приниматься в первый класс вне конкурса.

На сайте mektebeqebul.edu.az уже зарегистрированы 6 810 детей для досрочного приема одаренных детей в первый класс, из которых 2197 примут участие в конкурсе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)