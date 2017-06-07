Минэкологии освободило медведей и джейранов

2017-06-07 12:46 | www.oxu.az | 2

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в ходе проведенных рейдов в центре отдыха «Yaşıl Göl» в Агстафинском районе обнаружили одного бурого медведя, в центре отдыха «Çənlibel» в Хачмазском районе – двух дагестанских туров, в центре отдыха «Qarabağ» в Физулинском районе – двух бурых медведей и трех джейранов, незаконно отловленных и содержавшихся в клетках.

Как передает Oxu.Az, завсектором департамента защиты окружающей среды МЭПР Рагуб Мирзоев сообщил modern.az, что по данным фактам составлены протоколы, и владелец каждого центра отдыха был оштрафован на 500 манатов.

Животных передали в Центр восстановления и реабилитации дикой природы при национальном парке Алтыагадж. После реабилитации их выпустят обратно в природу.

A.M.

