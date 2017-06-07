Прогноз погоды от синоптиков

2017-06-07 12:51 | www.oxu.az | 2

В четверг, 8 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладающий умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 16-19, днем 25-30, в Баку ночью 17-19, днем 23-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, здесь местами ожидаются грозы и дожди, которые могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града.

Утром местами возможен туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.

З.Г.

