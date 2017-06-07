МИД Азербайджана осуждает теракты, совершенные в Иране

2017-06-07 18:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана решительно осуждает теракты, совершенные в Иране, сказал в среду глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этих террористических актов, правительству и народу Ирана. Желаем скорейшего исцеления раненым и пострадавшим. Как страна, страдающая от терроризма, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Азербайджан поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении МИД.

Сегодня на здание парламента Ирана и мавзолей Хомейни были совершены вооруженные нападения. В результате террористических актов погибли 12 и ранены 39 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)