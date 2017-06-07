Глава Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-06-07 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мне доставляет особое удовольствие поздравить вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, подтвердив тем самым существование между нашими народами теплых и дружественных отношений. Отрадно отметить, что за этот период современной истории мы смогли достичь хорошего уровня в развитии политического диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей, а также в усилении взаимодействия между нашими государствами в рамках международных организаций.

Убежден, что общими усилиями мы сможем достичь новых ощутимых результатов в контексте продвижения конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши государства направлениям, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Надеюсь, уважаемый господин Президент, на скорую встречу с вами в Баку и прошу принять заверения в моем глубоком уважении", - говорится в поздравлении президент Молдовы.