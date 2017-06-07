В США «русских хакеров» заподозрили в провоцировании катарского скандала

2017-06-07 12:54 | www.oxu.az | 2

США подозревают «русских хакеров» во взломе серверов агентства новостей в Катаре, который спровоцировал дипломатический скандал в регионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее стало известно, что ФБР оказывает Катару помощь в расследовании взлома.

«Официальные лица США говорят, что целью русских было создание напряженности между США и их союзниками», - отмечает CNN, не приводя каких-либо подтверждений этим данным.

Информагентство Катара - единственное СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношение к властям эмирата. Двадцать третьего мая на портале появилось сообщение о планах эмира отозвать посла из Саудовской Аравии и нормализовать отношения с Ираном.

Позднее в Дохе заявили, что сайт агентства был взломан, а заявление от лица властей опубликовали хакеры. Несмотря на опровержения, ряд арабских государств разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Н.О.