Азербайджан назначил торгового представителя в ОАЭ

2017-06-07 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Эльнур Алиев назначен торговым представителем Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в среду.

Как отметили в ведомстве, это уже третий торговый представитель республики за рубежом, первый назначен в Россию, второй - в Китай.

“Назначение в ОАЭ торгового представителя сыграет важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между странами с точки зрения расширения ненефтяного экспорта, продвижения бренда Made In Azerbaijan, стимулирования благоприятного бизнес и инвестиционного климата и привлечения инвестиций в страну из Эмиратов”, - сообщили в минэкономики.

Эльнур Алиев, имеющий большой опыт в этой сфере, получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете и Manchester Business School в Великобритании по специальности "Финансы и кредит".

Эльнур Алиев ранее работал атташе в управлении экономического сотрудничества и развития МИД, вторым секретарем в представительстве Еврокомиссии в Азербайджане, Исламском банке развития и региональным менеджером по странам СНГ и Ирану в Международной исламской корпорации по финансированию торговли.

До назначения торговым представителем в ОАЭ он занимал должность замглавы управления экономического сотрудничества и развития МИД. Владеет английским, русским, французским и арабским языками.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)