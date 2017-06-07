Moore Stephens проведет сверку поступлений в добывающей промышленности Азербайджана по итогам 2016 г.

2017-06-07 18:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международная аудиторская компания Moore Stephens подготовит отчет по прозрачности в добывающей промышленности по итогам 2016 года, говорится в сообщении, распространенном Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ) в среду.

Решение было принято на заседании комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, которое состоялось в среду в Госнефтефонде.

Аудитор проведет сверку отчетов действующих в добывающей промышленности местных и зарубежных компаний и правительства Азербайджана о поступлениях.

В соответствии с законодательством Азербайджана, приглашения для участия в тендере были направлены 10 международно признанным аудиторским компаниям, из которых котировочные предложения были представлены со стороны четырех компаний - RSM Azerbaijan, Moore Stephens Azerbaijan, BDO Azerbaijan и Baker Tilly Azerbaijan.

В заседании по выбору аудитора приняли участие представители гражданского общества, зарубежных посольств, региональных представительств международных финансовых организаций, а также представители действующих в Азербайджане местных и зарубежных добывающих компаний.

Впервые Азербайджан будет готовить подобный отчет вне Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI), к которой страна присоединилась в 2003 году. В целом в течение 2003-2015 годов Азербайджан подготовил 20 отчетов по EITI.

Комиссия по прозрачности в добывающей сфере была создана после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности.

В начале апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с повышением отчетности и прозрачности в добывающей промышленности, основным пунктом которого стало создание специального органа – Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)