Заслуженный артист рассказал о смерти приемного сына

2017-06-07 13:30 | www.oxu.az | 3

«Я никогда не разделял Азера и своих детей, считал его своим».

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az рассказал заслуженный артист, актер Гянджинского государственного театра Салам Исмаил.

Он отметил, что информация прессы о смерти его приемного сына Азера от остановки сердца не соответствует действительности:

«Азер болел гепатитом, у него были проблемы с печенью. Он лечился, никогда не жаловался на свою болезнь. Он жил и работал в России, работал водителем, кормил свою семью. Видно, холодная российская погода ускорила течение болезни.

В последнее время ему стало хуже. Врачи говорили, что если бы болезнь обнаружили на ранней стадии, то можно было бы помочь, но сейчас уже поздно. Смерть настигла его в тот момент, когда он сидел вечером в кресле у себя дома и смотрел телевизор. Супруга его была на работе, позвонила домой, но никто не взял трубку. Она забеспокоилась и позвонила мне. Придя, я увидел, что он весь почернел».

Салам Исмаил также рассказал, что за день до смерти Азер пришел домой в 1:30, ощущая недомогание:

«Он остановился на светофоре. Находившиеся рядом люди позвонили его двоюродному брату Вахиду. Вахид приехал и увидел, что все нормально, Азер сам смог доехать домой. То есть информация о том, что он умер за рулем, не соответствует действительности».

А.С.

