Сенегал отзывает своего посла в Катаре

2017-06-07 18:39 | www.trend.az | 3

Сенегал сообщил об отзыве своего посла в Катаре и о поддержке позиции Саудовской Аравии и других государств, разорвавших отношения с Дохой, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Сенегал принял решение со среды, 7 июня 2017 года, отозвать своего посла в Катаре для консультаций", - говорится в заявлении сенегальского МИД.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.