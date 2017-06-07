Азербайджанская актриса едет в Украину

2017-06-07 18:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Азербайджанского государственного музыкального театра Наргиз Керимова примети участие в V Международном музыкальном фестивале "О-FEST" в Украине, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль "О-FEST" посвящен оперетте, опере и мюзиклу. В этом году он пройдет 10-11 июня в Киевском академическом театре оперетты.

В рамках фестиваля Наргиз Керимова исполнит арию Сильвы на немецком языке из одноименной оперетты венгерского композитора Имре Кальмана, а также дуэт Сильвы и Эдвина на украинском языке. Дуэт она исполнит с украинским вокалистом.

Напомним, что в прошлом году Наргиз Керимова принимала участие в фестивале "О-FEST", где исполняла арию Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли и арию Марицы из одноименной оперетты Имре Кальмана

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)