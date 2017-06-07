Лавров и Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу

2017-06-07 20:07 | www.apa.az | 3

Министры иностранных дел России и Ирана Сергея Лавров и Джавад Зариф призвали Катар и арабские страны к диалогу и совместной борьбе с терроризмом.

Как передает АПА со ссылкой ТАСС, об этом заявили сегодня в российском дипведомстве по итогам их телефонного разговора.

"В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств Сергей Лавров и Джавад Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.