На границе Армения-Азербайджан проведен мониторинг

2017-06-07 13:40 | www.oxu.az | 2

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 7 июня на государственной границе вблизи села Алибейли Товузского района был проведен мониторинг.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг прошел без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели личный представитель посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

A.M.