В столице Сомали прогремел мощный взрыв

2017-06-07 18:49 | www.trend.az | 3

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Причина взрыва не сообщается. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие либо погибшие в результате взрыва.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.